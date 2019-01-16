Активисты "Архнадзора" устроили пикет в защиту дома купца Булошникова в Москве

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Активисты движения "Архнадзор" организовали пикет у офиса компании-застройщика, планирующей надстройку исторического дома Булошникова на Большой Никитской улице, 17, стр. 1, передает корреспондент "Интерфакса" в среду.

По словам координатора движения "Архнадзор" Рустама Рахматуллина, градозащитники выступают против многоэтажного строительства со сносом либо надстройкой дома Булошникова. "На месте этого дома фактически может появиться девятиэтажка. Это полностью меняет вид всей улицы, не говоря о самом историческом здании", - сказал Рахматуллин.

Участники пикета держат в руках транспарант с лозунгом "Хватит ломать наш город!", а также плакаты с изображениями возможного нового объекта на месте исторического дома.

Пикет согласован префектурой ЦАО при условии, что пикетчики не должны создавать препятствий движению пешеходов и автотранспорта.

Особняк на Большой Никитской возведен в 1830 году купцом Булошниковым. Первоначально это был двухэтажный ампирный дом безордерной архитектуры, со скругленным углом по переулку, складскими подвалами, лавками в первом этаже и деревянными галереями во дворе. В 1886 году дом был расширен к востоку на девять оконных осей, надстроен третьим этажом и заново оформлен. В старой части дома растесаны витрины. С тех пор внешний вид здания остается почти неизменным. В конце 1990-х годов выполнен капитальный ремонт с заменой перекрытий и инженерных систем, техническое состояние дома хорошее.

Ранее в СМИ сообщалось, что здание на Большой Никитской улице, построенное в 1887 году и не являющееся объектом культурного наследия, будет снесено на основании решения ГЗК и здесь вместо прежнего трехэтажного старого особняка будет построен элитный девятиэтажный жилой дом. Однако в Москомстройинвесте заверили, что снос здания решением ГЗК не предполагается. Но вид разрешенного использования земельного участка предполагает размещение жилых домов. Как следует из документов комитета, "суммарная поэтажная площадь объекта в габаритах наружных стен" может достигнуть 8906 квадратных метров. Это вдвое больше, чем здание имеет сейчас - 4254 квадратных метра, как следует из данных Москомархитектуры. При этом в Москомстройинвесте заверили, что любые изменения не смогут быть реализованы без публичных слушаний.