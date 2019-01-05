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Москва

Четыре станции "розовой" линии метро Москвы откроют к апрелю

Есть обновление от 14:03

Москва. 5 января. INTERFAX.RU - Четыре станции "розовой" линии метро от "Некрасовки" до "Косино" планируется открыть в конце марта - начале апреля, сообщил журналистам в субботу заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

"Работы развернуты на всем протяжении Некрасовской линии. Первый участок от станции "Некрасовка" до станции "Косино" планируется запустить в конце марта - начале апреля", - сказал он.

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Заммэра отметил, что на этом участке также расположены станции "Лухмановская" и "Улица Дмитриевского". "Второй участок этой линии со станциями "Нижегородская", "Стахановская", "Окская улица" и "Юго-Восточная" планируется запустить в конце года. Наиболее сложной для строительства является станция "Нижегородская", которая объединит несколько линий метро, а также пассажиропотоки Московского центрального кольца и радиального направления железной дороги", - рассказал Хуснуллин.

Он отметил, что Некрасовская линия будет интегрирована с Большой кольцевой линией. "Благодаря новой "розовой" ветке, мы не только обеспечим скоростным транспортом районы на юго-востоке города, но и уменьшим пассажиропоток на самой загруженной на сегодня ветке - Таганско-Краснопресненской", - добавил заммэра.

Ранее Хуснуллин сообщал, что в течение 2019 года в столице планируется завершить строительство 14 станций метро на разных линиях.

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Теги: Москва

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