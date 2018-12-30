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Москва

В Москве открылась станция метро "Савеловская" Большой кольцевой линии

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - Мэр Москвы Сергей Собянин в воскресенье открыл новую станцию метро "Савеловская" Большой кольцевой линии, которая станет частью одноименного транспортно-пересадочного узла (ТПУ).

"Метростроители сделали замечательный подарок москвичам - сегодня открыта станция Большой кольцевой линии метро "Савеловская", которая пересекает действующую "серую" ветку метро, даёт возможность дополнительной пересадки... Отсюда можно будет доехать до "Петровского парка", до "ЦСКА", до "Динамо" и даже до "Новопеределкино" и "Рассказовки", - сказал Собянин.

Мэр напомнил, что в 2018 году было построено 30 км новых линий метро и 17 станций, и это является рекордом в истории строительства московского метрополитена. "Это не означает, что мы на этом останавливаемся: в предстоящие 5 лет мы планируем построить еще больше, чем за предыдущие 8 лет, и метро Москвы будет значительно больше", - сказал Собянин.

Столичный градоначальник также поблагодарил метростроевцев и проехался в поезде с новой платформы станции "Савеловская" в сторону станции "Динамо".

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Теги: Сергей Собянин, Москва, метро

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