Транспортно-пересадочный узел "Ховрино" открылся в Москве

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - Мэр Москвы Сергей Собянин в пятницу открыл транспортно-пересадочный узел (ТПУ) "Ховрино" и новый пешеходный переход, который связывает одноименную станцию метрополитена и жилые кварталы района Западное Дегунино.
"Сегодня, чтобы добраться из Западного Дегунино до метро "Ховрино", требуется пройти около трёх километров, что практически невозможно. Сегодня он открывается", - сказал Собянин в пятницу в ходе посещения ТПУ.
Он уточнил, что новый пешеходный переход пролегает под трассой Северо-Восточной хорды и над путями Октябрьской железной дороги.
"Кроме того, мы отрываем автовокзал "Северные ворота", который возьмет на себя основную часть пассажиропотока, следующих из городов Подмосковья - это Химки, Долгопрудный, Шереметьево. Также здесь останавливаются автобусы, которые идут в близлежащие районы Москвы", - заметил мэр.
По его словам, в феврале-марте следующего года от "Северных ворот" начнут отправлять международные и междугородные рейсы.
"Здесь будет посадка на междугородние автобусы, которые идут в северном, северо-восточном, северо-западном направлении - до Санкт-Петербурга, Финляндии. Это хороший вокзал, комфортный и обустроенный", - подчеркнул градоначальник.
Как уточняется в материалах мэрии, ТПУ "Ховрино" станет конечной станцией также для тех, кто будет отправляться из Белоруссии, Украины, Молдавии, стран Прибалтики, Твери, Пскова, Ярославля, Ржева, Осташкова, Торопца и других российских городов этих направлений, а новый пешеходный мост позволит жителям Западного Дегунино экономить до 40 минут в день на поездках в центр города и обратно.
Создание ТПУ "Ховрино" было начато в 2017 году после открытия одноименной станции метро и полностью завершится в 2020 году. Предполагается, что транспортно-пересадочный узел примет на себя основной поток пассажиров, отправляющихся в аэропорт "Шереметьево" или приезжающих оттуда наземным общественным транспортом. В частности, дальность подвоза авиапассажиров к метрополитену сократится на 3 километра. Кроме того, ТПУ станет пересадочной станцией на метрополитене для пассажиров пригородных поездов Октябрьской железной дороги, в том числе линии МЦД-3 "Зеленоград - Раменское".
По окончании всех работ в состав ТПУ "Ховрино" войдут одноименная станция Замоскворецкой линии метро, платформа "Ховрино-2" Октябрьской железной дороги, международный автовокзал "Северные ворота", отстойно-разворотная площадка общественного транспорта со зданием конечной станции, капитальный и плоскостной перехватывающие паркинги, пешеходные мосты через железнодорожные пути в район Западное Дегунино.
В мэрии ожидают, что все это обеспечит удобную пересадку пассажиров между четырьмя видами транспорта - метро, железной дорогой, наземным общественным транспортом, автомобилем, освободит от транзитного пассажиропотока станцию метро "Речной вокзал", которая с учетом недавнего открытия "Беломорской" снизится в 1,5 раза и поможет частично разгрузить Ленинградское шоссе, Фестивальную, Беломорскую и Смольную улицы. Как следствие, все это позволит заметно улучшить условия движения автотранспорта в этом секторе города, добавили в мэрии.