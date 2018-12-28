Транспортно-пересадочный узел "Ховрино" открылся в Москве

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - Мэр Москвы Сергей Собянин в пятницу открыл транспортно-пересадочный узел (ТПУ) "Ховрино" и новый пешеходный переход, который связывает одноименную станцию метрополитена и жилые кварталы района Западное Дегунино.

"Сегодня, чтобы добраться из Западного Дегунино до метро "Ховрино", требуется пройти около трёх километров, что практически невозможно. Сегодня он открывается", - сказал Собянин в пятницу в ходе посещения ТПУ.

Он уточнил, что новый пешеходный переход пролегает под трассой Северо-Восточной хорды и над путями Октябрьской железной дороги.

"Кроме того, мы отрываем автовокзал "Северные ворота", который возьмет на себя основную часть пассажиропотока, следующих из городов Подмосковья - это Химки, Долгопрудный, Шереметьево. Также здесь останавливаются автобусы, которые идут в близлежащие районы Москвы", - заметил мэр.

По его словам, в феврале-марте следующего года от "Северных ворот" начнут отправлять международные и междугородные рейсы.

"Здесь будет посадка на междугородние автобусы, которые идут в северном, северо-восточном, северо-западном направлении - до Санкт-Петербурга, Финляндии. Это хороший вокзал, комфортный и обустроенный", - подчеркнул градоначальник.

Как уточняется в материалах мэрии, ТПУ "Ховрино" станет конечной станцией также для тех, кто будет отправляться из Белоруссии, Украины, Молдавии, стран Прибалтики, Твери, Пскова, Ярославля, Ржева, Осташкова, Торопца и других российских городов этих направлений, а новый пешеходный мост позволит жителям Западного Дегунино экономить до 40 минут в день на поездках в центр города и обратно.