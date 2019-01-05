Новый участок "красной" линии московского метро откроют к маю

Москва. 5 января. INTERFAX.RU - К маю планируется запустить пассажирское движение по новому участку Сокольнической линии метро на присоединенных территориях столицы, заявил журналистам в субботу заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

"В настоящее время завершаются работы по строительству нового участка Сокольнической линии метро с четырьмя станциями, я думаю, что к маю мы запустим по нему пассажирское движение", - сказал он.

Хуснуллин отметил, что на новом участке протяженностью около 11 км будут расположены станции "Филатов Луг", "Прокшино", "Ольховая" и "Столбово". "Для полноценного развития "новой" Москвы необходимо создание качественной транспортной инфраструктуры. Именно поэтому там активно не только строятся новые и реконструируются старые дороги, но и прокладываются участки метро", - пояснил заммэра.

По его словам, новые станции метро расположены рядом с перспективными районами развития и застройки.

Ранее Хуснуллин сообщал, что в течение 2019 года в столице планируется завершить строительство 14 станций метро на разных линиях.