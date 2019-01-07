Москва

Московский транспорт перевез 425 тыс. пассажиров в рождественскую ночь

Москва. 7 января. INTERFAX.RU - Метро, МЦК и наземный пассажирский транспорт столицы в Рождество перевезли 425 тыс. человек, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

"По традиции в #Рождество городской транспорт работал дольше обычного. #Мосметро и #МЦК - до 2:00, автобусы - до 3:00, ходили регулярные ночные маршруты. За ночь перевезли 425 тысяч пассажиров", - написал он на своем твиттере в понедельник.

Собянин поблагодарил сотрудников департамента транспорта города, которые работали в праздничные дни без выходных.

Ранее сообщалось, что 31 декабря и в новогоднюю ночь столичный метрополитен и МЦК перевезли почти 4 млн пассажиров.

В момент боя новогодних курантов в метрополитене находилось более 40 тыс. человек, уточнили в пресс-службе подземки.

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Теги: Москва, Сергей Собянин, Рождество

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