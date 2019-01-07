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В России в рождественских службах приняли участие более 2,6 млн человек

Москва. 7 января. INTERFAX.RU - Органы МВД не зафиксировали нарушения правопорядка в период проведения рождественских богослужений по стране, сообщила официальный представитель ведомства Ирина Волк.

"Правопорядок на рождественских мероприятиях обеспечивали 44,3 тысячи сотрудников органов внутренних дел, а также военнослужащие Росгвардии, работники частных охранных организаций, представители добровольных народных дружин и общественных формирований. Принятыми мерами в период проведения рождественских богослужений нарушений правопорядка не допущено", - приводятся ее слова на сайте МВД в понедельник.

Всего, по данным ведомства, в торжественных богослужениях, посвященных празднику Рождества Христова, приняли участие свыше 2,6 млн человек в более чем 5,8 тыс. населенных пунктах на территории России.

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Теги: Россия, Рождество

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