Медведев поздравил россиян с Рождеством

Москва. 7 января. INTERFAX.RU - Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поздравил соотечественников с Рождеством.

"С Рождеством Христовым!" - написал он на своей странице в социальной сети "ВКонтакте".

Ранее Медведев с супругой Светланой побывал на рождественском богослужении в храме Христа Спасителя. Службу, которая началась за час до полуночи, возглавbk патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Присутствие руководителей государства на главных церковных праздниках стало традицией с 1992 года, когда рождественскую службу впервые посетил президент Борис Ельцин.

Рождество по старому стилю, кроме Русской церкви, отмечают также верующие Иерусалимской, Грузинской, Сербской и Польской православных церквей.