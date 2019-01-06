Собянин поздравил москвичей с Рождеством

Москва. 6 января. INTERFAX.RU - Рождество Христово - светлый праздник, который заряжает человека на весь год, заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

"Дорогие москвичи, сердечно поздравляю вас с Рождеством Христовым! Этот праздник вселяет добро и надежду, побуждает заботиться о ближних и помогать слабым", - написал он на своей странице в твиттере в воскресенье.

Дорогие москвичи, сердечно поздравляю вас с Рождеством Христовым! Этот праздник вселяет добро и надежду, побуждает заботиться о ближних и помогать слабым. Заряжайтесь настроением светлого праздника, и пусть оно останется с вами на весь год. #ПутешествиевРождество — Сергей Собянин (@MosSobyanin) 6 января 2019 г.

Мэр добавил: "Заряжайтесь настроением светлого праздника, и пусть оно останется с вами на весь год".