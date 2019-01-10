ГИБДД поможет попасть домой водителям, живущим в районе перекрытого Волоколамского шоссе

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Сотрудники ГИБДД помогут автомобилистам в районе Волоколамского шоссе, где в четверг произошло подтопление Тушинского тоннеля, подъехать к своим домам.

"Сотрудниками ГИБДД будет оказано содействие жителям для подъезда к своим домам. Жителям необходимо иметь при себе паспорт", - сообщил Центр организации дорожного движения Москвы в твиттере.

В настоящий момент также прорабатывается временная схема движения по Волоколамскому шоссе.

Ранее в пресс-службе столичной ГИБДД сообщили "Интерфаксу" о том, что движение на Волоколамском шоссе перекрыто в обе стороны из-за подтопления Тушинского тоннеля.

"Сотрудниками ГИБДД по г.Москве перекрыто движение по Волоколамскому шоссе от Ленинградского шоссе в направлении Московской области, а также от МКАД в направлении центра", - сказали в пресс-службе.

В ведомстве обратились к водителям с просьбой быть предельно внимательными, заранее выбирать альтернативные маршруты движения, строго выполнять предписания дорожных знаков, требования и указания сотрудников ДПС.

Ранее источник, знакомый с ситуацией, сообщил "Интерфаксу", что затопление части Тушинского тоннеля произошло около 11:00 из-за проседания грунтовой отсыпки канала имени Москвы. Площадь проседания составила 75 кв.м. В результате на дорогу выливается 40-50 литров воды в секунду.

Движение по Волоколамскому шоссе планируют восстановить в пятницу.