В московском Южном Бутове построят католический храм

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Градостроительно-земельная комиссия города Москвы (ГЗК) согласилась с предоставлением земельного участка в Южном Бутове для строительства католического храма, сообщает в пятницу пресс-служба Москомстройинвеста.

Как отмечается, земельный участок площадью 0,7 га будет передан Армянской католической церкви для строительства храма и приходского религиозно-культурного центра.

Храм будет возведен на пересечении улиц Адмирала Лазарева и Академика Понтрягина. Общая площадь храма может составить 1 тыс. кв. м.