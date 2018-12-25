За восемь лет в Москве построили 85 православных храмов

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - Со времени старта программы строительства новых храмов Москвы в 2010 году в столице возведено 85 церквей, на очереди - еще порядка 150, сообщил "Интерфаксу" во вторник куратор программы, депутат Госдумы Владимир Ресин.

"Всего за восемь лет в Москве в рамках программы и сверх нее возведено 85 храмовых комплексов. При этом 59 из них уже введены в эксплуатацию, включая девять в "новой" Москве, 14 находятся в стадии подготовки к вводу, а 12 объектах строительно-монтажные работы завершены", - уточнил Ресин.

По его словам, в программу строительства православных храмов на подобранных и одобренных церковью участках включены 193 храмовых комплекса в Москве и 18 на территории "новой" Москвы, и еще 22 комплекса сверх программы.

"Начиная со старта программы строительства православных храмов, которая неофициально в народе называется "программа-200", рубеж в 200 храмов мы уже преодолели. С 2010 по 2018 год мы осуществляем работу по 233 утвержденным адресам", - отметил Ресин.