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Москва

На МКАД в ближайшие годы реконструируют девять развязок

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - В течение этого года планируется начать подготовку проектов по реконструкции еще шести транспортных развязок на пересечении МКАД и вылетных магистралей, заявил журналистам в субботу заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

"В этом году мы планируем начать проектно-изыскательские работы по развязкам на пересечении МКАД с улицами Поляны, Липецкой, Верхние Поля, Капотня, а также с Алтуфьевским шоссе и Осташковским шоссе. При этом, сейчас ведется строительство современных дорожных транспортных развязок на пересечении кольцевой магистрали с Бесединским и Волоколамским шоссе, а также на пересечении с улицей генерала Дорохова", - сказал он.

Хуснуллин отметил, что, таким образом, в планах работы по девяти транспортным объектам. "Их реконструкция позволит значительно разгрузить МКАД, а также улучшить транспортную ситуацию не только в районе пересечения магистралей, но и на всем протяжении вылетной трассы", - пояснил заммэра.

Он напомнил, что за прошедшие годы в Москве было реконструировано 14 крупных старых клеверных транспортных развязок. В течение ближайших шести-восьми лет в развитие МКАД будет вложено около 90 млрд рублей, при этом стоимость всего проекта реконструкции трассы составит до 190 млрд рублей.

Ранее глава стройкомплекса Москвы сообщал, что помимо прорабатываемых проектов, власти вернулись к идее реконструкции транспортной развязки на пересечении МКАД и Щелковского шоссе.

"Проект реконструкции по развязке был разработан ранее, однако его отложили из-за необходимости реконструкции Щелковского шоссе на территории Подмосковья. Мы не понимали точный маршрут и особенности примыкания этой трассы на территории Подмосковья к МКАДу. Сейчас проект нашими коллегами из области разработан, мы возвращаемся к идее реконструкции развязки", - пояснил Хуснуллин, уточнив, что пока о сроках реконструкции развязки говорить пока рано.

В конце прошлого года глава департамента строительства Москвы Андрей Бочкарев сообщал, что до конца 2022 года планируется завершить реконструкцию восьми транспортных развязок на МКАДе.

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Теги: Москва, МКАД

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