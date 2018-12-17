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Москва

Восемь развязок на МКАД реконструируют до конца 2022 года

Москва. 17 декабря. INTERFAX.RU - Реконструкцию восьми транспортных развязок на МКАДе планируется завершить до конца 2022 года, сообщил журналистам в понедельник глава департамента строительства Москвы Андрей Бочкарев.

"За последние семь лет мы проделали огромную работу по реконструкции развязок на МКАДе. Завершены строительные работы на 14 пересечениях кольцевой дороги с вылетными магистралями. Однако на этом мы не остановимся и обновим еще восемь развязок", - сказал он.

По его словам, это развязки на пересечении МКАДа и улиц Липецкая, Верхние Поля, Генерала Дорохова и Поляны, а также Бесединским, Алтуфьевским, Осташковским и Волоколамским шоссе. Планируется, что их реконструкция завершится до конца 2022 года.

Ранее сообщалось, что за прошедшие годы в Москве было реконструировано 14 крупных транспортных развязок на пересечении МКАД с вылетными магистралями. В течение ближайших шести-восьми лет в развитие МКАД будет вложено около 90 млрд рублей, при этом стоимость всего проекта реконструкции трассы составит до 190 млрд рублей.

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Теги: Москва, МКАД

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