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Москва

За выходные в Москве выпало уже 45% месячной нормы осадков

По прогнозу синоптиков, снегопад сохранится в столичном регионе до утра 28 января

За выходные в Москве выпало уже 45% месячной нормы осадков
На Красной площади
Фото: ТАСС, Сергей Карпухин

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Прирост осадков в столице с утра субботы к 18:00 воскресенья составил 19 мм, сообщили "Интерфаксу" в метеобюро Москвы.

"По предварительным оценкам, за выходные в городе выпало уже порядка 45% месячной нормы осадков", - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что это данные базовой столичной метеостанции на ВДНХ.

Норма осадков для января в Москве - 42 мм.

По прогнозу синоптиков, снегопад сохранится в столичном регионе до утра понедельника. Ночью в черте Москвы ожидается минус 7-9, по области - до минус 11 градусов.

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Гидрометцентр России в воскресенье уточнил, что высота сугробов на ВДНХ утром достигала 44 см, в центре Москвы, на улице Балчуг - 49 см. В подмосковном Павловском Посаде высота снежного покрова выросла до 56 см.

Ведомство напоминает, что в Москве в конце января - начале февраля отмечались и более мощные снегопады. Так, в 2018 году с 3 по 5 февраля выпало 47 мм осадков, а высота снежного покрова за это время увеличилась с 32 до 55 см.

Усиленная работа по очистке московских улиц от снега продолжится около недели, сообщил заместитель мэра столицы Петр Бирюков журналистам в воскресенье.

По его информации, в уборке московских улиц от снега задействовано 60 тыс. работников коммунальных служб и 13,2 тыс. единиц специализированной техники, в том числе 3,5 тыс. самосвалов.

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