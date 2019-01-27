Что произошло за день: воскресенье, 27 января

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Картина Архипа Куинджи исчезла из зала Третьяковской галереи в Лаврушинском переулке, где проходит выставка художника. Она пропала на глазах у многочисленных посетителей. Мужчина, которого приняли за работника музея, спокойно подошел к полотну, достал его из рамы и удалился.

- В 14-этажном доме в Перми обрушились перекрытия между техническим этажом и крышей. Из здания были эвакуированы более 200 человек, их отправят во временные пункты размещения на время проверки.

- Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что не намерен выполнять ультимативное требование европейских стран об объявлении новых выборов в стране в течение восьми дней. Ранее Великобритания, Германия, Франция и Испания заявили, что признают Хуана Гуаидо временным президентом Венесуэлы, если не будет выполнено это условие.

- За выходные в Москве выпало уже 45% месячной нормы осадков. По прогнозу синоптиков, снегопад сохранится в столичном регионе до утра 28 января. Заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков заявил, что усиленная работа по очистке московских улиц от снега продолжится около недели.

- Новак Джокович победил Рафаэля Надаля в финале Australian Open. Сербский теннисист стал самым титулованным участником турнира в мужском одиночном разряде - на его счету семь побед.