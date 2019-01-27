Власти Москвы призвали горожан отказаться от личного транспорта из-за снегопада

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Движение в столице в течение дня может быть затруднено, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе департамента транспорта Москвы в воскресенье.

"По прогнозам синоптиков, сегодня в Москве продолжится снегопад. Местами будет метель. На дорогах ожидается гололедица и снежные заносы", - рассказал собеседник агентства.

В департаменте просят москвичей по возможности отказаться от поездок на личном автомобиле.

"Видимость на дорогах будет снижена, увеличится тормозной путь, что может привести к росту числа дорожно-транспортных происшествий.

Пользуйтесь городским транспортом", - заявили в пресс-службе.

Водителям, которые намереваются сесть за руль, власти рекомендуют соблюдать скоростной режим, держать дистанцию и не совершать резких маневров.

Власти города просят москвичей пользоваться общественным транспортном второй день подряд. В субботу из-за снегопада пробки в Москве оценивались в 7 баллов по десятибалльной шкале.

По данным синоптиков, за неполные сутки в Москве выпала треть месячной нормы осадков.