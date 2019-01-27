Главные новости
В РоссииГермания выделила 12 млн евро на поддержку ленинградских блокадниковВ миреГуаидо признал, что встречался с представителями законных властей ВенесуэлыВ миреПостпреды стран Латинской Америки в СБ ООН не пришли к единому мнению по Венесуэле
Москва

Высота сугробов в Москве достигла 44 см

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - За последние сутки в столице выпало 15 мм осадков, это более 35% январской нормы, сообщили "Интерфаксу" в метеобюро Москвы в воскресенье.

"Высота снежного покрова в городе увеличилась с 31 до 44 см", - сказал собеседник агентства, уточнив, что данные получены с главной московской метеостанции на ВДНХ.

В метеобюро напомнили, максимальная высота снежного покрова в столице нынешней зимой фиксировалась 4 января - 38 см.

МоскваВласти Москвы призвали горожан отказаться от личного транспорта из-за снегопадаВласти Москвы призвали горожан отказаться от личного транспорта из-за снегопадаЧитать подробнее

Ранее сообщалось, что снегопад 26 января в Москве стал самым мощным за последние 68 лет. За день в городе выпало 10 мм осадков, или почти 25% месячной нормы.

Норма осадков для января в Москве - 42 мм.

Синоптики предупредили, что снегопад в Москве продлится до утра понедельника. Ожидается, что высота сугробов в Москве впервые за нынешнюю зиму приблизится к 50 см.

В столичном регионе сохранятся облачная погода, снег, местами сильный, метели, ветер с порывами до 17 м/с. Температура воздуха в воскресенье составит минус 3-5 градусов.

Читайте нас в Яндекс.Новостях
Теги: Москва

Новости по теме

Москва
Власти Москвы призвали горожан отказаться от личного транспорта из-за снегопадаВласти Москвы призвали горожан отказаться от личного транспорта из-за снегопада
В Дептрансе пояснили, что на дорогах ожидается гололедица и снежные заносы, а местами будет метельПодробнее
 Треть месячной нормы осадков выпала в Москве за неполные суткиТреть месячной нормы осадков выпала в Москве за неполные сутки
По предварительным расчетам, к 6:00 воскресенья выпало около 13 мм осадков при месячной январской норме в 42 ммПодробнее
 Субботний снегопад в Москве оказался самым мощным почти за 70 летСубботний снегопад в Москве оказался самым мощным почти за 70 лет
За несколько часов выпало 10 мм осадков в эквиваленте водыПодробнее
 Экс-замминистра энергетики Кравченко задержан в МосквеЭкс-замминистра энергетики Кравченко задержан в Москве
Он подозревается в мошенничествеПодробнее
В выходные на Москву обрушится самый мощный за зиму снегопадВ выходные на Москву обрушится самый мощный за зиму снегопад
В субботу на смену морозам придет метельПодробнее
 Научно-технологический центр МГУ получит территорию, предназначавшуюся под жильеНаучно-технологический центр МГУ получит территорию, предназначавшуюся под жилье
Путин выступил на заседании попечительского совета университета и пообещал, что пространства вокруг вуза будут использованы для его развитияПодробнее
 Очевидцы сообщили о задержании участников акции памяти Маркелова и Бабуровой в МосквеОчевидцы сообщили о задержании участников акции памяти Маркелова и Бабуровой в Москве
По словам одного из ее организаторов, нескольких человек задержали на Гоголевском бульвареПодробнее
 Второй человек за день погиб от падения льда с крыши дома в МосквеВторой человек за день погиб от падения льда с крыши дома в Москве
Возбуждено уголовное делоПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Лучшие фото недели10 фото
25 января
Лучшие фото недели
Фотохроника 25 января5 фото
25 января
Фотохроника 25 января
Неделя высокой моды в Париже10 фото
24 января
Неделя высокой моды в Париже
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В РоссииГермания выделила 12 млн евро на поддержку ленинградских блокадниковВ миреГуаидо признал, что встречался с представителями законных властей ВенесуэлыВ миреПостпреды стран Латинской Америки в СБ ООН не пришли к единому мнению по ВенесуэлеСпортФедор Емельяненко проиграл Райану Бейдеру в бою за чемпионский пояс BellatorМоскваТреть месячной нормы осадков выпала в Москве за неполные суткиВ миреСША завершили вывод дипломатического персонала из Венесуэлы

В "Пулково" задержали мужчину после заявления о бомбе у него в багаже

В Петербурге прошел парад, посвященный 75-й годовщине снятия блокады Ленинграда

Число жертв взрывов в церкви Филиппин выросло до 27 человек

Скончался глава московского департамента региональной безопасности

Японские компании получили письма с порошком от имени казненных членов "Аум Синрике"

Германия выделила 12 млн евро на поддержку ленинградских блокадников

Германия выделила 12 млн евро на поддержку ленинградских блокадниковРешение приурочено к 75-летию со дня окончания блокады Ленинграда Подробнее

Высота сугробов в Москве достигла 44 см

Площадь пожара на Магнитогорском металлургическом комбинате составила 770 кв. м.

"Роскосмос" выделил полмиллиарда рублей на контроль качества сборки ракет

На Магнитогорском металлургическом комбинате возник пожар

Более 40 рейсов задержаны в московских аэропортах из-за снегопада

Власти Москвы призвали горожан отказаться от личного транспорта из-за снегопада

Власти Москвы призвали горожан отказаться от личного транспорта из-за снегопадаВ Дептрансе пояснили, что на дорогах ожидается гололедица и снежные заносы, а местами будет метель Подробнее

Истребители США и Канады были подняты для сопровождения российских Ту-160

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2019 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179038846947763', params: { p1: 'byueg', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');