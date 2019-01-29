Со среды в Москве объявлен "желтый" уровень погодной опасности из-за гололеда

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - В связи со сложными погодными условиями в столичном регионе с 09:00 30 января будет действовать "желтый" уровень погодной опасности, сообщили "Интерфаксу" в Гидрометцентре России.

"С утра среды "желтый" уровень объявлен в связи с ожидаемым гололедом и налипанием мокрого снега", - уточнил собеседник агентства.

По прогнозам синоптиков, в ночь на среду в столичном регионе при температуре 2-4 градуса мороза ожидается небольшой снег, днем при 0 - плюс 2 градусов - снег, мокрый снег.

Условия для образования гололедицы сохранятся и в последующие дни недели, так как в условиях небольших осадков температура будет держаться около нулевой отметки. Так, в четверг днем температура воздуха уже поднимется до 1-3 градусов тепла, в ночь на пятницу опустится до минус 1-3 градусов, днем - около 0 градусов.