В Гидрометцентре рассказали о погоде в феврале

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - В феврале в европейской части России ожидаются и оттепели, и понижение температуры, сообщил "Интерфаксу" в понедельник научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

"Февраль будет неоднородным, но вполне зимним", - сказал он.

"Начнется февраль с очень теплой погоды в европейской части России. В азиатской части России будет холодно. В течение февраля ожидается заметное колебание температуры - понижение и оттепели", - сообщил Вильфанд.

"Несмотря на то, что начало февраля в европейской части России будет теплым, мы не прогнозируем, что он будет таким же теплым в дальнейшем", - сказал собеседник "Интерфакса".