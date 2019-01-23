Омбудсмен рассказала о новогоднем угощении для украинских моряков в "Лефортово"

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Украинские моряки, арестованные после задержания судов ВМС Украины в Керченском проливе, в целом не жалуются на условия содержания в следственном изоляторе "Лефортово", сообщила "Интерфаксу" уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева.

В частности, моряки рассказали Потяевой, посетившей их в среду, как они отмечали в СИЗО Новый год. "Сказали, что в "Лефортово" им сделали курочку гриль, мандаринки, смотрели наш "Огонек", - рассказала Потяева в среду по итогам посещения украинцев в СИЗО.

Она посетила 13 из 21 моряка, так как остальные были заняты работой со своими адвокатами. "Но большую часть и весь командный состав я посетила", - уточнила омбудсмен.

"С точки зрения условий содержания все абсолютно всем довольны. Условия содержания их вполне устраивают", - сказала уполномоченный.

"Они все по два человека находятся, в камере есть холодильник, телевизор, почти все камеры, которые я посещала, завалены продуктами. У них есть карточки, и они имеют возможность заказывать себе по интернет-магазину всё, что они хотят. Большое количество продуктов, сладостей, печенья, фруктов", - рассказала столичный омбудсмен.

В целом, сказала она, "у всех нормальное состояние, у всех хорошие отношения с сокамерниками", которым инкриминируется в основном мошенничество. Всем, кто обратился за медицинской помощью, она была оказана в полном объёме.

Вместе с тем несколько человек пожаловались, что к ним не дошли письма, которые, по словам их адвокатов, были отправлены. "В адрес уполномоченного в рамках моей компетенции только по письмам была просьба посмотреть и разобраться, что с ними. Надеюсь, что сотрудники проверят эту тему и потом дадут нам информацию", - заключила собеседница агентства, предположив, что письма ещё просто могли не дойти с Украины.

Накануне, 22 января, Потяева сообщила "Интерфаксу", что двое раненных в Керченском проливе украинских моряков Андрей Артеменко и Андрей Эйдер, находящиеся в больнице СИЗО "Матросская тишина", поправились, заканчивают реабилитацию и могут быть отправлены в СИЗО "Лефортово". Третий раненый - Василий Сорока - почти выздоровел, но пока продолжает лечение.

Конфликт в Керченском проливе

Российские пограничники 25 ноября 2018 года с применением оружия задержали в районе Керченского пролива украинский буксир "Яны Капу" и малые бронированные артиллерийские катера "Бердянск" и "Никополь", направлявшиеся из Одессы в Мариуполь. Судна отконвоировали в Керчь.

В ФСБ РФ заявили, что украинские военные суда вошли в территориальные воды РФ по указанию киевских властей, и характеризовали инцидент как провокацию, которую координировали два сотрудника СБУ. Кроме того, российская сторона утверждала, что Киев не уведомил Россию в установленном порядке о проходе кораблей ВМС Украины через Керченский пролив.

В Киеве назвали действия российских пограничников неправомерными. По мнению властей Украины, РФ нарушила Конвенцию ООН по морскому праву и договор между Украиной и РФ о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива.

В настоящее время находившимся на судах 24 украинцам, среди которых двое - сотрудники СБУ, предъявлено обвинение в "незаконном пересечении границы, совершенном группой лиц по предварительному сговору или организованной группой, либо с применением насилия или с угрозой его применения" (ч. 3 ст. 322 УК РФ). Наказание по данной статье предусматривает до шести лет заключения.