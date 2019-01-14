Козак заявил о вероятном сохранении роста цен на АЗС в пределах 1,7% до конца января

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Рост цен на бензин и дизельное топливо на АЗС вертикально-интегрированных нефтяных компаний (ВИНК) - в пределах 1,7%, есть уверенность в сохранении ситуации до конца января, заявил вице-премьер Дмитрий Козак на совещании у премьер-министра РФ Дмитрия Медведева в понедельник.

"Ценовая ситуация на сегодняшний день на внутреннем рынке моторного топлива соответствует тем договоренностям, которые были достигнуты 31 октября 2018 года. Напомню, что эти договоренности предусматривают максимально возможное повышение цен на топливо в январе текущего года на 1,7% в связи с повышением НДС на 2%. Далее - на уровне прогнозируемой инфляции, но равномерно, равными долями, а не залповое повышение на 4,3%, как это предусмотрено прогнозом социально-экономического развития страны", - сказал Козак.

"Хочу отметить, что инфляция и НДС - это предмет договоренностей, объективные факторы, которые невозможно было игнорировать при формировании договоренностей, учитывая увеличения стоимости расходных материалов, а нефтеперерабатывающая отрасль достаточно материалоемкая, она учитывает и рост тарифов на электроэнергию и стоимость рабочей силы",- пояснил вице-премьер.

"Таким образом, по состоянию на сегодняшний день прирост цен на бензин на АЗС ВИНК - это 80% розничного рынка нефтепродуктов - составил от 0% до 1,7%, на дизтопливо - от 1,6% до 1,7%, то есть это примерно 70 копеек. Нигде, ни у одной компании этот потолок по состоянию на сегодняшний день не пробит, и есть уверенность, что такая ситуация сохранится до конца января, а далее элемент инфляции будет применяться", - отметил он.

По словам Козака, власти в текущей ситуации рассчитывают, что продлевать соглашение с нефтяниками после 31 марта не придется. "С 1 января отрасль функционирует на основе существенно обновленного налогового регулирования. Исходя из сегодняшней ситуации, очень рассчитываем, что после истечения срока действия соглашений нам не придется прибегать вновь к заключению таких соглашений и (получится - ИФ) избежать элемента ручного управления", - отметил Козак.

В свою очередь Медведев выразил надежду, что договоренности правительства и нефтяников по вопросу цен на нефть будут выполняться. "У нас существуют, как известно, ряд договоренностей с нефтяными компаниями, в том числе о том, что рост цен на нефтепродукты, моторное топливо не должен превышать уровень инфляции. В свою очередь мы готовы в этом смысле оказывать поддержку нефтяному сектору, чтобы таможенно-тарифные льготы в нефтедобыче были сохранены в полном объеме", - сказал он на совещании с вице-премьерами.

"Надеюсь, что это даст возможность соблюдать все договоренности, и что нам не придется прибегать к крайним мерам, которые неоднократно анонсировались, но на которые мы не пошли", - продолжил глава правительства. Он пояснил, что говорит о так называемых заградительных пошлинах на экспорт нефтепродуктов.

Медведев заявил, что в случае необоснованного увеличения цен на топливо представителей ВИНК нужно вызывать и напоминать им о достигнутых с правительством договоренностях. "Конечно, нужно, несмотря на то, что пока результаты такие, как вы доложили, все равно следить за ценами на рынке, мониторить ситуацию и, если возникают какие-то отклонения, особенно в части крупнейших поставщиков - вертикально-интегрированных компаний, просто вызывать их, напоминать положения этого соглашения", - сказал он, комментируя доклад Козака.

Как сообщалось, в ноябре 2018 года правительство, вертикально интегрированные нефтяные компании и независимые участники топливного сектора договорились сдерживать оптовые цены на топливо до конца марта. Договоренность также включает увеличение объемов поставок нефтепродуктов на внутренний рынок. В тексте соглашения с нефтяниками указано, что с 1 января темпы роста цен на заправках не должны быть выше 1,7% (с учетом повышения ставки НДС), а с 1 февраля - не выше прогноза среднегодовой инфляции. В мелком опте ценам указано не превышать индикативные значения