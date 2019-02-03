Москва

В Москве к 6 февраля похолодает до минус 10 градусов

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - Сибирские холода окажут влияние на московский регион ко вторнику: аномально теплая погода в столице сменится легким морозом, характерным для начала февраля, сообщил "Интерфаксу" научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Сегодня и завтра - супертеплая погода - выше нормы на 7-9 градусов: сегодня - около нуля, завтра - +1...+3 градуса, сильная гололедица. Однако уже во вторник ожидается заметное повышение атмосферного давления, и температура начнет понижаться", - сказал он агентству в воскресенье.

Метеоролог напомнил, что над югом Западной Сибири господствует крупный антициклон, который вызвал сильные морозы в этой части страны. По словам метеоролога, антициклон начнет смещаться на запад, и его влияние изменит погодный режим, в том числе на европейской территории России. Вместе с тем, если в Сибири морозы достигают -50 градусов из-за антициклона, то в Москве воздушные массы с востока лишь обеспечат нормальный для февраля температурный режим.

"Это сибирский процесс в европейском исполнении", - пояснил Вильфанд.

Во вторник утром температура в Москве будет около нуля градусов, однако в конце дня похолодает до -7, а в ночь на среду будет до 10 градусов мороза. В четверг ожидается от -3 до -5. Такая погода продержится в московском регионе до конца недели. При этом заметные осадки пройдут лишь во второй половине среды и первой половине четверга; в целом будет облачно с прояснениями, сильных ветров не ожидается.

Как отметил Вильфанд, "это нормальный режим для февраля: нехолодная, комфортная погода для месяца в нашем регионе".

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Теги: Москва, Гидрометцентр
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