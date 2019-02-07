Отпущенный ранее аспирант МГУ Азат Мифтахов снова задержан

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - Полиция снова задержала аспиранта механико-математического факультета МГУ Азата Мифтахова, ранее задержанного по делу об изготовлении взрывчатки и освобожденного в четверг, заявила "Интерфаксу" его адвокат Светлана Сидоркина.

"Азат задержан. Следователь по телефону сказала, что его отпустили, при этом меня не вызвали для ознакомления с соответствующим постановлением. Но как только она его отпустила, он снова был задержан новым подразделением полиции", - сказала Сидоркина.

По мнению адвоката, освобождение Мифтахова было "формальным".

Ранее в четверг Сидоркина сообщила "Интерфаксу", что молодого человека освободили из изолятора временного содержания "без какой-либо меры пресечения". Такое решение следствие могло принять в связи с отсутствием доказательств причастности ее подзащитного к совершению преступления, отметила Сидоркина. Обвинение Мифтахову предъявлено не было, он остается в статусе подозреваемого, уточнила адвокат.

Официальными комментариями правоохранительных органов по ситуации "Интерфакс" пока не располагает.

В свою очередь в четверг днем в пресс-службе Мособлсуда "Интерфаксу" сообщили, что следствие отозвало ходатайство об аресте Мифтахова по делу об изготовлении взрывчатки. "Следователь направил в суд ходатайство об отзыве материалов дела, поскольку основания для избрания меры пресечения отпали", - сказал собеседник агентства.

Мифтахов подозревается в незаконном изготовлении взрывчатых веществ (ч. 1 ст. 223.1 УК РФ).

О задержании 25-летнего уроженца Нижнекамска в общежитии МГУ на Ленинских горах 1 февраля "Интерфаксу" сообщил информированный источник. По словам собеседника агентства, сотрудники правоохранительных органов вышли на молодого человека в ходе расследования уголовного дела, возбужденного после обнаружения неразорвавшегося самодельного взрывного устройства в Балашихе 11 января. Следствие отозвало из Балашихинского суда ходатайство.

Адвокат Сидоркина ранее заявила, что Мифтахов сообщил ей о применявшихся к нему пытках. Член Общественной наблюдательной комиссии Валерий Борщев заявил, что слова задержанного подтверждаются материалами медицинского освидетельствования.