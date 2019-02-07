Полиция отпустила аспиранта МГУ, подозреваемого в изготовлении взрывчатки

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - Подмосковная полиция отказалась от ареста аспиранта механико-математического факультета МГУ Азата Мифтахова по делу об изготовлении взрывчатки. Об этом сообщила в четверг "Интерфаксу" его адвокат Светлана Сидоркина.

"Азат освобожден без какой-либо меры пресечения, обвинение ему также не предъявлено, он в статусе подозреваемого", - сказала Сидоркина.

По мнению адвоката, такое решение полиции связано, в первую очередь, с отсутствием доказательств причастности ее подзащитного к совершению преступления.

Мифтахов подозревается в "незаконном изготовлении взрывчатых веществ" (часть 1 статьи 223.1 УК РФ).

О задержании 25-летнего уроженца Нижнекамска в общежитии МГУ на Ленинских горах 1 февраля "Интерфаксу" сообщил информированный источник. По словам собеседника агентства, правоохранители вышли на молодого человека в ходе расследования уголовного дела, возбужденного после обнаружения неразорвавшегося самодельного взрывного устройства в Балашихе 11 января.

Адвокат Мифтахова Светлана Сидоркина в воскресенье заявила, что подзащитный сообщил ей о применявшихся к нему пытках.