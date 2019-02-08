Задержанного аспиранта МГУ не узнали на процедуре опознания

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - Один из опознающих не узнал аспиранта механико-математического факультета МГУ Азата Мифтахова, освобожденного по делу об изготовлении взрывчатки в четверг и задержанного по делу о хулиганстве, сообщила "Интерфаксу" адвокат задержанного Светлана Сидоркина.

"Сегодня проходили следственные действия. На опознании опознающий Азата не узнал. Второго человека, который должен был присутствовать на опознании, почему-то не было", - сказала Сидоркина агентству в пятницу вечером.

Она уточнила, что постановлением следователя Мифтахов задержан на 48 часов. "Пока ситуация с задержанием не изменилась. Будет ли следствие выходить в суд с ходатайством о мере пресечения - будет известно завтра", - добавила Сидоркина.

Мифтахов подозревается в хулиганстве (ч. 2 ст. 213 УК РФ).

Речь идет о расследовании нападения на офис партии "Единая России" в столичном районе Ховрино в январе 2018 года, когда неизвестные разбили окно здания и забросили в помещение файер. В результате инцидента никто не пострадал.

Как рассказала агентству Сидоркина, изначально дело было возбуждено по факту вандализма (ч. 1 ст. 214 УК РФ), которым занималось дознание и которое приостановило производство по нему. В настоящее время расследование после решение прокуратуры о его возобновлении передано в вышестоящее подразделение полиции - следственное управление УВД по Северному административному округу, которое изменило его квалификацию.

Мифтахов, по словам адвоката, отрицает свою причастность к преступлению.

О задержании 25-летнего уроженца Нижнекамска в общежитии МГУ на Ленинских горах 1 февраля "Интерфаксу" сообщил информированный источник. Согласно его данным, правоохранители вышли на молодого человека в ходе расследования уголовного дела, возбужденного после обнаружения неразорвавшегося самодельного взрывного устройства в Балашихе 11 января.

В четверг, 7 февраля, Мифтахов был освобожден без предъявления обвинения, после чего его сразу задержали по делу о хулиганстве. В рамках дела, по которому он был задержан изначально, молодой человек остался в статусе подозреваемого в "незаконном изготовлении взрывчатых веществ" (ч. 1 ст. 223.1 УК РФ).