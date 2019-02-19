Американская торговая палата в РФ высказалась по поводу ареста основателя Baring Vostok

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Арест основателя Baring Vostok Майкла Калви нанесет серьезный ущерб инвестиционному климату в России, заявили в Американской торговой палате в РФ (AmCham).

"Хотя мы не знаем всех фактов по данному делу, Американская торговая палата считает, что возбуждение уголовного дела с целью разрешения коммерческого спора наносит большой ущерб инвестиционному климату России", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте палаты.

В нем отмечается, что "коммерческие споры должны рассматриваться гражданским судом без применения задержаний и арестов".

"Компания Baring Vostok на протяжении многих лет является членом и надежным партнером нашей Палаты и всегда придерживалась самых высоких этических стандартов в бизнесе. Мы серьезно озабочены арестами Майкла Калви и его партнеров, которые были одними из самых известных и уважаемых сторонников инвестирования в Россию, поддержки предпринимателей и развития бизнеса здесь", - подчеркнули в AmCham.

Дело Baring Vostok

Басманный суд Москвы 16 февраля арестовал Калви до 13 апреля. На тот же срок заключены под стражу пятеро его предполагаемых сообщников.

Основателю Baring Vostok, партнеру фонда Вагану Абгаряну, партнеру по индустрии финансового сектора Филиппу Дельпалю, директору по инвестициям Ивану Зюзину, бывшему председателю правления банка "Восточный" - ныне советнику председателя правления ПАО "Норвик Банк" Алексею Кордичеву, а также генеральному директору НАО "Первое коллекторское бюро" ("ПКБ") Максиму Владимирову вменяется особо крупное мошенничество (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

По версии следствия, фигуранты причастны к хищению более 2,5 млрд рублей у банка "Восточный".