"Победа" в 2018 году снизила чистую прибыль на 43%

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Авиакомпания "Победа" (входит в группу "Аэрофлот") в 2018 году получила 2,013 млрд рублей чистой прибыли по РСБУ, выручка составила более 35,53 млрд руб., говорится в сообщении перевозчика.

По данным системы "СПАРК-Интерфакс", в 2017 году "Победа" получила 3,5 млрд руб. чистой прибыли и 20,3 млрд руб. выручки. Таким образом, прошлогодний показатель прибыли снизился на 43%, выручка, напротив, увеличилась на 75%.

В октябре гендиректор "Победы" Андрей Калмыков заявлял, что по итогам 2018 года компания ожидает "очень большую" прибыль. Он тогда выразил удивление сообщениями в СМИ о том, что российские авиакомпании сгенерировали многомиллиардные убытки из-за роста цен на топливо. "У нас в "Победе" все хорошо. Мы не можем пока огласить финансовые результаты за 2018 год, но можно точно сказать, что у нас будет очень большая прибыль", - говорил топ-менеджер.

Как сообщалось, пассажиропоток "Победы" в 2018 году вырос на 55%, до 7,2 млн человек. Средняя занятость кресел была на уровне 94%.

"В 2019 году "Победа" планирует перевезти не менее 10 млн клиентов. Добиться такого результата компания сможет за счет пополнения парка и наращивания маршрутной сети", - говорится в сообщении компании. Сейчас в парке "Победы" 26 Boeing 737-800, сообщил "Интерфаксу" представитель компании, к началу календарного лета 2019 года он будет увеличен до 30 машин. По сравнению с летом 2018 года парк вырастет на 50%. В ноябре 2019 года "Победа" начнет получать новейшие Boeing-737MAX8.

"В ближайшее время "Победа" анонсирует новые направления полетов, в числе которых будут не только международные маршруты, но и популярные российские направления", - отмечается в сообщении.