Расписание рейсов из "Шереметьево" изменится из-за чистки полос от снега

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - "Аэрофлот" предупредил об изменении времени вылетов и прилетов в "Шереметьево" 23 рейсов из-за чистки взлетно-посадочных полос аэропорта.

"Просим следить за информацией об изменениях в расписании рейсов "Аэрофлота" 21 февраля. Расписание вскоре будет скорректировано в связи с закрытием взлетно-посадочных полос на чистку в аэропорту "Шереметьево", - говорится в сообщении на сайте перевозчика.

Как отмечается, "Аэрофлот" проводит оповещение пассажиров, в том числе через центр бронирования и информации. "Пассажиры, прибывшие в аэропорт и чьи рейсы задержаны, будут обеспечены всем необходимым в соответствии с Федеральными авиационными правилами и согласно стандартам "Аэрофлота", - указано в сообщении.

В аэропорту "Шереметьево" две взлетно-посадочные полосы.