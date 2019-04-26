Вопрос о переименовании станции МЦК "Автозаводская" в "Торпедо" обсудят в мае

Москва. 26 апреля. INTERFAX.RU - Переименование станции Московского центрального кольца (МЦК) "Автозаводская" в "Торпедо" обсудят на специальной комиссии в июне, рассказал журналистам президент ГК "Инград" Павел Поселенов.

"Такой запрос действительно есть. И мы, в свою очередь, также обратились к властям с этим вопросом, написали соответствующие письма и получили ответ, что данное предложение будет рассмотрено в июне на специальной комиссии", - пояснил он.

Поселенов добавил, что считает переименование справедливым, ведь в ближайшее время начнется реконструкция стадиона "Торпедо"

Ранее станция МЦК "Черкизовская" была переименована в "Локомотив". Также вместе со строительством стадионов "Спартак" и "ЦСКА" появились одноименные станции метро.