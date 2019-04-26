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Число пострадавших от отравления наркотиками в "Матросской тишине" достигло трех

Москва. 26 апреля. INTERFAX.RU - Число отравившихся наркотиками арестантов СИЗО-1 "Матросская тишина" увеличилось до трех, сообщила представитель столичного главка Следственного комитета (СК) Юлия Иванова.

Она рассказала "Интерфаксу", что острое наркотическое отравление получили четверо заключенных. Один из них скончался в помещении изолятора, трое были госпитализированы в разные медицинские учреждения. По данным Ивановой, наркотик попал к пострадавшим в период с 22 по 24 апреля.

Первоначально сообщалось о двоих погибших и двоих пострадавших из-за отравления наркотиками. В пятницу во ФСИН заявили об одном погибшем и двоих пострадавших в результате инцидента.

Возбуждено уголовное дело о незаконном сбыте наркотических средств (ч.2 ст. 228.1 УК РФ), злоупотреблении должностными полномочиями (ч.3 ст. 285 УК РФ) и халатности (ч.2 ст. 293 УК РФ).

Информированный источник сообщил "Интерфаксу" в пятницу, что двое арестантов, выживших после тяжелого отравления, принимали метадон.

Ранее в пятницу в пресс-бюро ФСИН сообщили о начале масштабных проверок всех СИЗО. Специальная группа начала работу с осмотра "Матросской тишины".

Об отравлении заключенных московского следственного изолятора "Матросская тишина" в результате передозировки наркотиков сообщил "Интерфаксу" в минувшую среду заместитель директора ФСИН Валерий Максименко. По его словам, пострадавшие получили наркотик, предположительно, в продуктовой посылке, наркотиком была пропитана ткань.

СКР Москва Матросская тишина

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