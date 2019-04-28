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Еще один заключенный "Матросской тишины" умер от передозировки наркотиков

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - Скончался еще один арестант СИЗО "Матросская тишина", госпитализированный после передозировки наркотиками, сообщил "Интерфаксу" в воскресенье осведомленный источник.

"Сегодня утром умер один из госпитализированных подследственных, доставленных из СИЗО-1. Врачи не смогли спасти ему жизнь", - сказал собеседник агентства.

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Об инциденте, связанном с передозировкой наркотиками, которые употребили заключенные "Матросской тишины", стало известно в минувшую среду.

Замглавы ФСИН Валерий Максименко сообщил "Интерфаксу", что двое арестантов скончались в СИЗО, еще двое были госпитализированы в реанимацию одной из городских больниц.

В свою очередь в пресс-бюро ФСИН уточнили, что скончался только один узник, еще двое были госпитализированы.

Со своей стороны, представитель столичного главка СКР Юлия Иванова сообщила о смерти одного и госпитализации трех подследственных.

По словам Ивановой, по факту инцидента возбуждено уголовное дело по статьям УК РФ о злоупотреблении полномочиями, халатности и незаконном обороте наркотиков.

Москва СИЗО Матросская тишина ФСИН

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