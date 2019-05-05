После аварийной посадки Superjet возбуждено дело о гибели двух и более человек

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Москва. 5 мая. INTERFAX.RU - Уголовное дело возбуждено по факту аварийной посадки пассажирского Superjet-100 в столичном аэропорту "Шереметьево", сообщили в пресс-службе Следственного комитета (СК).

"По факту аварийной посадки пассажирского самолета в столичном аэропорту Шереметьево возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц)", - говорится в сообщении пресс-службы, поступившем в "Интерфакс".

Позднее в СК уточнили, что, по данным ведомства, в результате ЧП с самолетом погиб один и пострадали 4 человека.

Между тем, в подмосковном главке МЧС сообщают о шести погибших, которые доставлены в больницы. Информации о погибших у спасателей пока нет.

В воскресенье, 5 мая, следовавший из Москвы в Мурманск Superjet-100 аварийно сел в столичном аэропорту "Шереметьево". По словам информированного источника, самолет подал сигнал бедствия после вылета и стал заходить на вынужденную посадку. Лайнер не смог приземлиться с первого раза, со второй попытки ударился шасси, а затем носом о полосу и загорелся. По надувным трапам эвакуированы 73 пассажира, а также члены экипажа самолета.

Позднее в МЧС подтвердили, что лайнер потушен.

Источник в службе скорой помощи сообщил "Интерфаксу", что больше десяти человек получили травмы при жесткой посадке самолета.