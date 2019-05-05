Поиск
Срочно
При аварийном приземлении Superjet погибли 13 человек

После аварийной посадки Superjet возбуждено дело о гибели двух и более человек

После аварийной посадки Superjet возбуждено дело о гибели двух и более человек
Фото: panthermedia/vostock-photo

Москва. 5 мая. INTERFAX.RU - Уголовное дело возбуждено по факту аварийной посадки пассажирского Superjet-100 в столичном аэропорту "Шереметьево", сообщили в пресс-службе Следственного комитета (СК).

"По факту аварийной посадки пассажирского самолета в столичном аэропорту Шереметьево возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц)", - говорится в сообщении пресс-службы, поступившем в "Интерфакс".

Позднее в СК уточнили, что, по данным ведомства, в результате ЧП с самолетом погиб один и пострадали 4 человека.

Между тем, в подмосковном главке МЧС сообщают о шести погибших, которые доставлены в больницы. Информации о погибших у спасателей пока нет.

В воскресенье, 5 мая, следовавший из Москвы в Мурманск Superjet-100 аварийно сел в столичном аэропорту "Шереметьево". По словам информированного источника, самолет подал сигнал бедствия после вылета и стал заходить на вынужденную посадку. Лайнер не смог приземлиться с первого раза, со второй попытки ударился шасси, а затем носом о полосу и загорелся. По надувным трапам эвакуированы 73 пассажира, а также члены экипажа самолета.

Позднее в МЧС подтвердили, что лайнер потушен.

Источник в службе скорой помощи сообщил "Интерфаксу", что больше десяти человек получили травмы при жесткой посадке самолета.

Шереметьево Superjet СКР

Новости по теме

Новости

При аварийном приземлении Superjet погибли 13 человек

Пилоты выжили при аварийной посадке самолета в "Шереметьево"

До сих пор неизвестна судьба 13 человек, находившихся на борту аварийного Superjet

"Домодедово" задействовал дополнительные ресурсы из-за инцидента в "Шереметьево"

Число пострадавших при аварийной посадке Superjet в "Шереметьево" превысило 10 человек

Аварийный самолет в "Шереметьево" потушили

Аварийный самолет в "Шереметьево" потушили

Пассажирский Superjet аварийно сел в "Шереметьево"

Пассажирский Superjet аварийно сел в "Шереметьево"

Москвичей предупредили о грядущей вечером 5 мая грозе

Отопление в Москве начнут отключать 6 мая

Отопление в Москве начнут отключать 6 мая

Вторая ночная репетиция военного парада прошла на Красной площади

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');