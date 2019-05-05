Движение вблизи аэропорта "Шереметьево" ограничили

Москва. 5 мая. INTERFAX.RU - Движение автомобилей по дорогам Лобня - аэропорт "Шереметьево" и Старошереметьевском шоссе ограничили в связи авиапроисшествием в аэропорту, сообщает в воскресенье пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.

"Ограничено движение в районе аэропорта Шереметьево по дорогам: Лобня - аэропорт "Шереметьево", Старошереметьевское шоссе в связи с пожаром в аэропорту", - сказали в пресс-службе.

В ведомстве уточняется, что продолжительность ограничения движения неизвестна.

В воскресенье, 5 мая, следовавший из Москвы в Мурманск Superjet-100 аварийно сел в столичном аэропорту "Шереметьево". По словам информированного источника, самолет подал сигнал бедствия после вылета и стал заходить на вынужденную посадку. Лайнер не смог приземлиться с первого раза, со второй попытки ударился шасси, а затем носом о полосу и загорелся. По надувным трапам эвакуированы 73 пассажира, а также члены экипажа самолета.

Источник в службе Скорой помощи сообщил "Интерфаксу", что больше десяти человек получили травмы при жесткой посадке самолета.