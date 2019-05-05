Число пострадавших в столичном аэропорту превысило десять человек

Москва. 5 мая. INTERFAX.RU - Больше десяти человек получили травмы при жесткой посадке самолета в "Шереметьево", сообщил "Интерфаксу" в воскресенье источник в службе Скорой помощи.

"По наряду скорой больше 10 пострадавших", - сказал он.

Ранее сообщалось о шести пострадавших.

Между тем, руководитель дирекции по связям с общественностью АО "Международный аэропорт "Шереметьево" сообщила "Интерфаксу", что в воздушной гавани проводится спасательная операция на борту самолета, совершившего жесткую посадку.

"Проводится аварийно-спасательная работа (с самолетом SSJ-100 - ИФ), больше пока ничего не могу добавить", - сказала она.

Ранее информированный источник сообщил "Интерфаксу", что следовавший из Москвы в Мурманск Superjet-100 аварийно сел в столичном аэропорту "Шереметьево". По словам источника, самолет подал сигнал бедствия после вылета и стал заходить на вынужденную посадку. Лайнер не смог приземлиться с первого раза, со второй попытки ударился шасси, а затем носом о полосу и загорелся. По надувным трапам эвакуированы 73 пассажира, а также члены экипажа самолета.