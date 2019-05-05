Поиск
Срочно
При аварийном приземлении Superjet погибли 13 человек

Источник сообщил о поисках выживших в сгоревшем хвосте Superjet

Москва. 5 мая. INTERFAX.RU - Спасатели в "Шереметьево" пытаются найти выживших в хвостовой части самолета, аварийно севшего в "Шереметьево", сообщил "Интерфаксу" источник в экстренных службах.

"Хвостовая часть полностью разрушена. Сквозь искореженный металл спасатели пытаются добраться до задних рядов сидений, где могут быть пострадавшие", - сказал источник.

В воскресенье 5 мая следовавший из Москвы в Мурманск Superjet-100 аварийно сел в столичном аэропорту "Шереметьево". По словам источника, самолет подал сигнал бедствия после вылета и стал заходить на вынужденную посадку. Лайнер не смог приземлиться с первого раза, со второй попытки ударился шасси, а затем носом о полосу и загорелся. По надувным трапам эвакуированы 73 пассажира, а также члены экипажа самолета.

В МЧС впоследствии сообщили, что самолет потушен.

Шереметьево Superjet

Новости по теме

Новости

При аварийном приземлении Superjet погибли 13 человек

Пилоты выжили при аварийной посадке самолета в "Шереметьево"

До сих пор неизвестна судьба 13 человек, находившихся на борту аварийного Superjet

После аварийной посадки Superjet возбуждено дело о гибели двух и более человек

После аварийной посадки Superjet возбуждено дело о гибели двух и более человек

"Домодедово" задействовал дополнительные ресурсы из-за инцидента в "Шереметьево"

Число пострадавших при аварийной посадке Superjet в "Шереметьево" превысило 10 человек

Аварийный самолет в "Шереметьево" потушили

Аварийный самолет в "Шереметьево" потушили

Пассажирский Superjet аварийно сел в "Шереметьево"

Пассажирский Superjet аварийно сел в "Шереметьево"

Москвичей предупредили о грядущей вечером 5 мая грозе

Отопление в Москве начнут отключать 6 мая

Отопление в Москве начнут отключать 6 мая
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');