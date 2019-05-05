Источник сообщил о поисках выживших в сгоревшем хвосте Superjet

Москва. 5 мая. INTERFAX.RU - Спасатели в "Шереметьево" пытаются найти выживших в хвостовой части самолета, аварийно севшего в "Шереметьево", сообщил "Интерфаксу" источник в экстренных службах.

"Хвостовая часть полностью разрушена. Сквозь искореженный металл спасатели пытаются добраться до задних рядов сидений, где могут быть пострадавшие", - сказал источник.

В воскресенье 5 мая следовавший из Москвы в Мурманск Superjet-100 аварийно сел в столичном аэропорту "Шереметьево". По словам источника, самолет подал сигнал бедствия после вылета и стал заходить на вынужденную посадку. Лайнер не смог приземлиться с первого раза, со второй попытки ударился шасси, а затем носом о полосу и загорелся. По надувным трапам эвакуированы 73 пассажира, а также члены экипажа самолета.

В МЧС впоследствии сообщили, что самолет потушен.