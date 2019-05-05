До сих пор неизвестна судьба 13 человек, находившихся на борту аварийного Superjet

Москва. 5 мая. INTERFAX.RU - Неизвестна судьба 13 человек, находившихся на борту авиарейса "Москва-Мурманск" в момент аварийной посадки в аэропорту "Шереметьево", сообщил "Интерфаксу" в воскресенье информированный источник.

"Пока не удается найти 13 человек, находившихся согласно списку на борту самолета", - сказал он.

"Интерфакс" пока не располагает подтверждением этой информации от официальных источников.

Как сообщалось, в воскресенье вечером следовавший из Москвы в Мурманск Superjet-100 аварийно сел в столичном аэропорту "Шереметьево". По данным источника "Интерфакса", самолет подал сигнал бедствия после вылета и стал заходить на вынужденную посадку: лайнер ударился шасси, а затем носом о полосу и загорелся.

Данные о пострадавших уточняются.