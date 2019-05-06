Шесть рейсов из "Шереметьево" отменены после катастрофы в Superjet

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - Шесть внутрироссийских рейсов "Аэрофлота" не вылетят из столичного аэропорта "Шереметьево" после катастрофы SSJ-100, следует из информации на табло в воздушной гавани.

Как передает корреспондент "Интерфакса", по состоянию на 00:00 по Москве статус "отменен" имеют шесть рейсов, вылетающих в Архангельск (00:05), Челябинск (00:05), Новосибирск (01:05), Пермь (01:25), Тюмень (01:30) и Самару (01:50). Все рейсы выполняет авиакомпания "Аэрофлот".

Вечером 5 мая следовавший из Москвы в Мурманск Superjet-100 компании "Аэрофлот" вернулся в аэропорт вылета "Шереметьево", совершил аварийную посадку и загорелся. Следственный комитет официально подтвердил гибель 13 человек. Однако, по последним данным СКР, из 78 находившихся на борту выжили 37 человек. Еще несколько человек госпитализированы.