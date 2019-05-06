Власти Мурманска пообещали выплатить 1 млн рублей семьям погибших жителей Мурманска

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - Семьи погибших пассажиров рейса "Аэрофлота" Москва-Мурманск получат по 1 млн руб., сообщил журналистам врио губернатора Мурманской области Андрей Чибис.

"Эти документы будут подписаны утром", - сказал он.

По его словам, сейчас устанавливается, кто из погибших были жителями Мурманской области.

Вместе с тем, сейчас региональные власти решают вопрос о доставке родственников жертв катастрофы в Москву. "Понятно, что это необходимо для посещения места гибели и участия в оперативно-следственных мероприятиях", - пояснил А.Чибис.

В воскресенье вечером следовавший из Москвы в Мурманск Superjet-100 компании "Аэрофлот" вернулся в аэропорт вылета "Шереметьево", совершил аварийную посадку и загорелся. Следственный комитет подтвердил гибель 41 пассажира из 78. Глава Минздрава Вероника Скворцова в тоже время сообщила, что выжили 38 человек.