Около 1700 военных приняли участие в параде Победы во Владивостоке

Москва. 9 мая. INTERFAX.RU - Около 1,7 тысяч военнослужащих и курсантов во Владивостоке приняли участие в параде, посвященном празднованию 74-й годовщины со дня Победы в Великой Отечественной войне, сообщает в четверг пресс-служба Тихоокеанского флота (ТОФ).

Торжества начались с подъема Государственного и Андреевского флагов перед штабом ТОФ.

В центре Владивостока, на улице Светланской, состоялся парад войск. Около 1700 человек в составе парадных расчетов прошли торжественным маршем перед трибуной с почетными гостями праздника.

В нем приняли участие батальонные и ротные коробки офицеров штаба ТОФ, соединений Приморской флотилии разнородных сил, морской авиации, береговых войск флота, а также воздушно-десантных войск, парадные расчеты Тихоокеанского высшего военно-морского училища имени С.О. Макарова, филиала Нахимовского военно-морского училища и Уссурийского Суворовского военного училища, МЧС, МВД, Приморского регионального управления УФСИН и сводный батальон Морского государственного университета имени адмирала Невельского. Впервые в параде приняли участие парадный расчет военнослужащих-женщин.

На параде были представлены зенитно-ракетные комплексы ПВО С-400, береговые ракетные установки "Бастион", комплексы ПВО "Оса", зенитно-ракетно-пушечные комплексы "Панцирь-С1", реактивные системы залпового огня "Град", современные бронетранспортеры БТР-82А и различные буксируемые гаубицы, и специальные автомашины. Впервые жителям Владивостока продемонстрировали бронеавтомобили "Тигр". Всего в торжестве приняли участие более 50 единиц техники.

Также военный парад прошел в Приморье на центральной площади города Уссурийск. Торжественным маршем в составе 27 парадных расчетов прошли 1,8 тыс. военнослужащих Приморского общевойскового объединения и отдельных соединений прямого подчинения Восточного военного округа, а также воспитанники Уссурийского суворовского военного училища, казачьи формирования и юнармейцы.

Праздничную колонну, по традиции, открыл исторический танк Т-18, за которым пройдет легендарный танк Т-34, восстановленный в прошлом году до заводского состояния военнослужащими центральной базы хранения бронетехники, дислоцированной в Приморском крае. Всего в составе механизированной колонны проследовало порядка 90 единиц различной боевой техники.

Кроме бронетранспортеров и боевых машин пехоты военные продемонстрировали самоходные артиллерийские установки "Нона", "Мста" и "Гиацинт", реактивные системы залпового огня "Град" и "Ураган", тяжелые огнеметные системы залпового огня, а также танки Т-72Б3. Замкнут колонну боевой техники тактические ракетные комплексы "Искандер-М".

Также в День Победы во всех муниципалитетах Приморского края прошла акция "Бессмертный полк".

По окончании парада в городах Приморья прошли праздничные концертные программы. Ветеранов Великой Отечественной войны, жителей и гостей города военные повара угостили флотской кашей, приготовленной здесь же, на полевых кухнях.

Торжества завершатся праздничным салютом.