Все станции Солнцевской линии московского метро открыты

Движение восстановлено частично

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Все станции Солнцевской линии Московского метрополитена, закрытые во вторник вечером для пассажиров из-за застрявших поездов в перегоне между станциями "Шелепиха" и "Хорошевская", вновь открыты для пассажиров.

"В настоящее время открыто движение на участках между станциями "Шелепиха" и "ЦСКА" и "Савеловская" и "ЦСКА". Движение осуществляется по одному пути, потому поезда следуют с увеличенными интервалами", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе подземки.

Собеседник агентства уточнил, что по-прежнему нет движения поездов между станциями "Шелепиха" и "Парк Победы" и на участке "Шелепиха" - "Деловой центр".

Станция "Деловой центр" Большой кольцевой линии по-прежнему закрыта.

Как сообщалось, около 18:45 вторника три состава застряли в тоннеле между станциями "Шелепиха" и "Хорошевская". Затем около 20:20 пассажиров одного застрявшего поезда начали переводить в подъехавший исправный состав и доставили на близлежащую станцию. Позже по той же схеме позже эвакуировали пассажиров двух других поездов.

В связи с инцидентом пока нет движения между станциями "Парк Победы" и "Савеловская".