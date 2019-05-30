Москва и Подмосковье приняли решение не выводить метро в область

Вместо этого правительство Московской области сконцентрируется на строительстве объекте для проекта московских центральных диаметров

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - Минтранс РФ, РЖД, правительства Москвы и Московской области приняли решение отказаться от продления метро в Мытищи, Красногорск и Балашиху, сконцентрировавшись на развитии проекта московских центральных диаметров (МЦД) для решения транспортных проблем городов-спутников, сообщает в четверг газета "Коммерсантъ".

Из-за перегрузки существующих мощностей Калужско-Рижской линии Минтранс отказался продлевать ее на север до Мытищ и предложил развивать проект МЦД-5 (Пушкино-Домодедово), запуск которой запланирован до 2023 года. Однако для реализации этого проекта необходимо изменить границы национального парка "Лосиный остров". Совместные предложения будут представлены Минтрансом и Минприроды до 15 июля. В то же время Минтранс допускает возможность продления метро в Мытищи, но лишь после исчерпания пропускной способности Ярославского направления Московской железной дороги.

Правительство Московской области предлагало также продлить "красную" и "желтую" линии метро в Красногорск и Балашиху, однако поддержало идею министерство транспорта с развитием МЦД на этих направлениях. Об этом, уточняет "Ъ", они договорились 7 мая на совещании у зампреда правительства Московской области Игоря Трескова 7 мая.

Подмосковье для реализации проекта МЦД со своей стороны должно выделить около 83 млпд рублей на 14 новых ТПУ (шесть - в Балашихе, пять - в Красногорске, три - в Мытищах), реконструкцию 19 автодорог (девять - в Красногорске, шесть - в Балашихе, четыре - в Мытищах), а также строительство четырех участков дорог в Мытищах.

Сейчас население этих городов превышает 3 млн человек, а к 2025 году, согласно оценкам властей Подмосковья, составит более 4,7 млн человек, что приведет к росту пассажиропотоков до 85%.