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Первые два Московских центральных диаметра запустят в этом году

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - По первым двум Московским центральным диаметрам до конца 2019 года планируется запустить движение поездов, заявил журналистам в субботу заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

"По МЦД-1 и МЦД-2 уже до конца года по имеющимся путям мы запустим поезда в ускоренном режиме, при этом работы по строительству работы новых путей и станций продолжатся", - сказал он.

Хуснуллин отметил, что дополнительные пути, станции и платформы планируется достроить к 2022 году.

Проект Московских центральных диаметров предусматривает движение пассажирских поездов по радиальным железнодорожным направлениям через центр столицы. МЦД-1 Одинцово - Лобня и МЦД-2 Нахабино - Подольск готовятся к открытию до конца текущего года.

Москва Московские центральные диаметры МЦД

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