Из "Коммерсанта" уволили половину журналистов, написавших заявления об уходе

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Руководство "Коммерсанта" начало процесс расторжения трудовых отношений с журналистами, написавшими заявления об уходе в знак несогласия с увольнением авторов материала о кадровых перестановках в руководстве Совета Федерации.

"Подписана уже примерно половина заявлений", - сообщил в среду "Интерфаксу" источник в руководстве ИД.

20 мая 11 журналистов издательского дома "Коммерсантъ", включая заместителя шеф-редактора Глеба Черкасова, заведующую отделом политики Аллу Барахову и всех сотрудников отдела политики, подали заявления об уходе по собственному желанию с 15 июня, протестуя против увольнения двух коллег.

Перед этим журналисты издания Иван Сафронов и Максим Иванов сообщили, что их уволили из-за статьи о возможной смене спикера Совета Федерации. Гендиректор и шеф-редактор газеты Владимир Желонкин утверждал, что это не так и что трудовые отношения с журналистами расторгнуты "из-за нарушения последними стандартов профессиональной журналистской деятельности и редакционных правил ИД "Коммерсантъ".