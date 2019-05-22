Поиск

Из "Коммерсанта" уволили половину журналистов, написавших заявления об уходе

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Руководство "Коммерсанта" начало процесс расторжения трудовых отношений с журналистами, написавшими заявления об уходе в знак несогласия с увольнением авторов материала о кадровых перестановках в руководстве Совета Федерации.

"Подписана уже примерно половина заявлений", - сообщил в среду "Интерфаксу" источник в руководстве ИД.

20 мая 11 журналистов издательского дома "Коммерсантъ", включая заместителя шеф-редактора Глеба Черкасова, заведующую отделом политики Аллу Барахову и всех сотрудников отдела политики, подали заявления об уходе по собственному желанию с 15 июня, протестуя против увольнения двух коллег.

Перед этим журналисты издания Иван Сафронов и Максим Иванов сообщили, что их уволили из-за статьи о возможной смене спикера Совета Федерации. Гендиректор и шеф-редактор газеты Владимир Желонкин утверждал, что это не так и что трудовые отношения с журналистами расторгнуты "из-за нарушения последними стандартов профессиональной журналистской деятельности и редакционных правил ИД "Коммерсантъ".

Коммерсант

Новости по теме

Новости
Дело сенатора Арашукова

Арашукова лишили полномочий сенатора

Арашукова лишили полномочий сенатора

В Госфильмофонде, Эрмитаже и Большом театре нашлись нарушения при использовании бюджета

"Ведомости" узнали о тестировании в полиции компактных камер для распознавания лиц

"Ведомости" узнали о тестировании в полиции компактных камер для распознавания лиц

Последний Ту-134 прилетел в Новосибирск, чтобы стать экспонатом музея

Последний Ту-134 прилетел в Новосибирск, чтобы стать экспонатом музея

Экс-чиновница ростовского Минтруда получила 7 лет колонии за взятку мебелью

Нарышкин допустил возобновление полноценных контактов со спецслужбами США

Во Владимирской области ликвидировали двоих предполагаемых террористов

Во Владимирской области ликвидировали двоих предполагаемых террористов

В "Открытой России" сообщили о возбужденном деле против активистки

Предполагаемые террористы заблокированы в частном доме во Владимирской области

Предполагаемые террористы заблокированы в частном доме во Владимирской области

Что произошло за день: вторник, 21 мая

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');