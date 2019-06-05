Два думских комитета переедут в отреставрированные палаты Троекуровых

После переезда комитетов и библиотеки в Думе освободятся дополнительные площади

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - В центре Москвы к сентябрю отреставрируют палаты Троекуровых, и туда переедут два думских комитета: по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками и комитет по международным делам. Об этом сообщил спикер палаты Вячеслав Володин.

В результате освободится около 30 кабинетов. Их передадут депутатам, которые сейчас делят кабинеты со своими помощниками, рассказал он. Спикер объяснил, что у рядового депутата в Москве работают по два помощника, и все они располагаются в одном кабинете площадью 16-17 квадратных метров.

"Несколько лучше условия у заместителей председателей комитетов: либо они располагаются в двух кабинетах, либо делят один кабинет для помощников с коллегой-депутатом", - отметил Володин.

Переезд двух комитетов проблему не решит, но позволит части депутатов улучшить рабочие условия, отметил он.

Также в сентябре думская библиотека переедет в одно специально оборудованное здание из разных хранилищ. Освободившиеся площади задействуют под проведение слушаний и круглых столов с участием экспертов, пообещал Володин.

Спикер также напомнил, что ремонт зала пленарных заседаний отложили на время исследования здания и противоаварийных работ. Дополнительные проверки потребовались после того, как под старым зданием Думы обнаружили пустоты.

Палаты Троекуровых располагаются во дворе Госдумы в Георгиевском переулке. Здание возвели на месте постройки XVI века, которая была обозначена на плане Москвы 1626 года. Палаты давно не использовали из-за ветхого состояния.