Эксперты не исключили, что грунт под зданием Госдумы был размыт Неглинкой

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Дополнительные экспертизы смогут выявить причины провала грунта под зданием нижней палаты парламента РФ на Охотном ряду, сообщил "Интерфаксу" осведомленный источник во вторник.

По его словам, "запланированные дополнительные экспертизы выявят, куда этот грунт делся". Предварительно, группа, которая уже осматривала здание в преддверии ожидаемой реконструкции зала "пленарок", не исключила, что река Неглинка, проходящая в этом районе под землей, вымыла грунт.

"Выявлены пустоты под зданием, причем не только под залом пленарных заседаний, например, такие пустоты есть и под центральной лестницей", - сказал собеседник агентства.

Ранее участник заседания Совета Думы сообщил "Интерфаксу", что в ходе предварительных экспертиз под залом пленарных заседаний Госдумы выявлены пустоты, из-за которых специалистам перед началом реконструкции зала заседаний придется провести дополнительные исследования. По его словам, это может задержать работы.

Также участник заседания Совета Думы отметил, что эксперты для оценки состояния строения, как ожидаются, сделают более 400 шурфов.

Предусматривалось, что ремонт зала может начаться уже в этом году, по окончании весенней сессии Госдумы и продлится больше года. Планировалось, что на время ремонта депутаты будут проводить пленарные заседания в находящемся по соседству Колонном зале Дома союзов.

В существующем виде здание на Охотном Ряду построено в 1932-1935 годах. В нем размещался Совет Труда и Обороны. Для расчистки места для постройки были снесены отреставрированные церковь Параскевы Пятницы и палаты Голицына XVII века, при этом находящиеся рядом палаты Троекуровых уцелели, они находятся во дворе нынешней Думы.

Уже через два года после завершения строительства здания Совет Труда и Обороны был упразднён. После этого здание значилось как Дом Совнаркома СССР. Позднее здание принадлежало Совету министров СССР, затем - Госплану СССР. C 1994 года и по настоящее время в здании работает Государственная дума Российской Федерации.