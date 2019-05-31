Поиск

Ремонт в Госдуме отложат из-за пустот в фундаменте

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - Планировавшийся на это лето ремонт зала заседаний Госдумы будет отложен в связи с дополнительными исследованиями грунта под зданием нижней палаты российского парламента, сообщил "Интерфаксу" в пятницу источник в аппарате.

"В настоящее время проводятся исследования грунта как под зданием Госдумы на Охотном ряду, так и вокруг него с целью выяснить, насколько масштабны обнаруженные ранее пустоты. Какой срок понадобится для проведения этих работ, пока неизвестно", - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что после того, как эксперты составят общую картину состояния грунта под зданием нижней палаты парламента, будут проводиться работы по укреплению грунта. В связи с этим ремонт зала пленарных заседаний, который был готов начаться уже этим летом, будет отложен.

Ранее предполагалось, что ремонт зала начнется уже в 2019 году, по окончании весенней сессии Госдумы, и продлится больше года. Планировалось, что на время ремонта депутаты будут проводить пленарные заседания в находящемся по соседству Колонном зале Дома союзов.

Ремонт зала должен был призван решить накопившиеся проблемы. Парламентарии неоднократно жаловались на духоту, специалисты подтвердили проблемы с вентиляцией. А не так давно в результате обильных осадков рабочие места депутатов залило.

В марте этого года спикер Госдумы Вячеслав Володин представил журналистам концепцию проекта нового зала пленарных заседаний, отметив, что реконструкция нового зала обойдется дешевле строительства нового здания.

Именно из-за этого ремонта, которого давно ожидали парламентарии, начались обследования фундамента Госдумы. В результате специалисты выяснили, что ряд колонн здания опираются на пустоты. Осмотревший лично фундамент вице-спикер Госдумы Игорь Лебедев посчитал, что здание на Охотном Ряду могут признать аварийным.

Госдума

Новости по теме

Новости
Дело Baring Vostok

Комиссия по этике призвала Юсупова забрать из СК заявление против фигурантов дела Baring Vostok

Комиссия по этике призвала Юсупова забрать из СК заявление против фигурантов дела Baring Vostok

Глава Роспотребнадзора запретила наказывать рестораны за стейки "с кровью"

Глава Роспотребнадзора запретила наказывать рестораны за стейки "с кровью"

В Минкультуры открестились от требований вырезать сцены из фильма про Элтона Джона

В Минкультуры открестились от требований вырезать сцены из фильма про Элтона Джона

В Госдуму внесен законопроект о "живом" и "мертвом" пиве

Путин присвоил аэропорту "Шереметьево" имя Пушкина

Путин присвоил аэропорту "Шереметьево" имя Пушкина
ПМЭФ-2019

Генсек ООН и Силуанов откроют ПМЭФ-2019

Крушение Superjet 100 в "Шереметьево"

МАК проведет служебное расследование из-за утечек данных о крушении SSJ 100

Протесты из-за храма в Екатеринбурге

Сквер в центре Екатеринбурга включат в опрос о месте для строительства храма

Сквер в центре Екатеринбурга включат в опрос о месте для строительства храма

Предстоящие новогодние каникулы сократят на два дня

Предстоящие новогодние каникулы сократят на два дня

Суд в Южно-Сахалинске оставил косаток и белух в "китовой тюрьме" в Приморье

Суд в Южно-Сахалинске оставил косаток и белух в "китовой тюрьме" в Приморье
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');