Ремонт в Госдуме отложат из-за пустот в фундаменте

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - Планировавшийся на это лето ремонт зала заседаний Госдумы будет отложен в связи с дополнительными исследованиями грунта под зданием нижней палаты российского парламента, сообщил "Интерфаксу" в пятницу источник в аппарате.

"В настоящее время проводятся исследования грунта как под зданием Госдумы на Охотном ряду, так и вокруг него с целью выяснить, насколько масштабны обнаруженные ранее пустоты. Какой срок понадобится для проведения этих работ, пока неизвестно", - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что после того, как эксперты составят общую картину состояния грунта под зданием нижней палаты парламента, будут проводиться работы по укреплению грунта. В связи с этим ремонт зала пленарных заседаний, который был готов начаться уже этим летом, будет отложен.

Ранее предполагалось, что ремонт зала начнется уже в 2019 году, по окончании весенней сессии Госдумы, и продлится больше года. Планировалось, что на время ремонта депутаты будут проводить пленарные заседания в находящемся по соседству Колонном зале Дома союзов.

Ремонт зала должен был призван решить накопившиеся проблемы. Парламентарии неоднократно жаловались на духоту, специалисты подтвердили проблемы с вентиляцией. А не так давно в результате обильных осадков рабочие места депутатов залило.

В марте этого года спикер Госдумы Вячеслав Володин представил журналистам концепцию проекта нового зала пленарных заседаний, отметив, что реконструкция нового зала обойдется дешевле строительства нового здания.

Именно из-за этого ремонта, которого давно ожидали парламентарии, начались обследования фундамента Госдумы. В результате специалисты выяснили, что ряд колонн здания опираются на пустоты. Осмотревший лично фундамент вице-спикер Госдумы Игорь Лебедев посчитал, что здание на Охотном Ряду могут признать аварийным.