Поиск

Мужчина выжил после падения на рельсы на станции метро "Дмитровская"

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - На станции метро "Дмитровская" Серпуховско-Тимирязевской линии столичной подземки мужчина оступился и упал на рельсы, полицейские помогли пострадавшему подняться на платформу, сообщил "Интерфаксу" руководитель пресс-службы УВД на Московском метрополитене Алексей Мышляев.

"На станции "Дмитровская" Серпуховско-Тимирязевской линии Московского метрополитена произошел инцидент с пассажиром, в ходе которого мужчина по собственной неосторожности оступился и упал в момент отсутствия поезда на станции", - сказал Мышляев.

По его словам, дежурившие на платформе сотрудники УВД на метрополитене незамедлительно вызвали скорую помощь. "Для извлечения потерпевшего напряжение с жесткого пути было снято в 13:11 и восстановлено в 13:24. Мужчине порядка 60 лет, в момент инцидента документов при себе не имел", - сказал он.

Мышляев отметил, что предварительный диагноз потерпевшему - закрытая черепно-мозговая травма, для оказания более квалифицированной медицинской помощи мужчина направлен в ГКБ имени Боткина.

"Полицейские опросили свидетелей и очевидцев произошедшего, включая машиниста электропоезда, которые подтвердили, что мужчина упал на пути по собственной неосторожности", - добавил он.

Мышляев также подчеркнул, что все службы метрополитена сработали оперативно, данный инцидент не повлиял на работу Серпуховско-Тимирязевской линии.

"Информация об инциденте была направлена в прокуратуру на Московском метрополитене. Заказан видеообзор с камеры наблюдения", - заключил он.

Это уже второй случай падения пассажира под поезд на станции "Дмитровская" с начала недели. Во вторник вечером в результате падения под поезд на этой станции скончалась москвичка в возрасте около 60 лет.

Москва метрополитен

Новости

Убитого в Подмосковье ветерана ГРУ похоронили на Митинском кладбище

Убитого в Подмосковье ветерана ГРУ похоронили на Митинском кладбище

Второй за три дня пассажир упал под поезд на станции метро "Дмитровская" в Москве

Московский метрополитен поможет "Шереметьево" с выдачей багажа

Московский метрополитен поможет "Шереметьево" с выдачей багажа

Стартовала предвыборная кампания в Мосгордуму

Стартовала предвыборная кампания в Мосгордуму

Воздух в Москве в четверг накалится до +31 градуса

Воздух в Москве в четверг накалится до +31 градуса

Путин и Си Цзиньпин приехали в Московский зоопарк посмотреть на панд

В Москве началась новая волна "минирований"

В Москве выставили на продажу гостиницу "Пекин"

На станции московского метро "Дмитровская" погибла пожилая женщина

На станции московского метро "Дмитровская" погибла пожилая женщина

Движение на "серой" ветке московского метро восстановлено

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');