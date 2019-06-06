Мужчина выжил после падения на рельсы на станции метро "Дмитровская"

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - На станции метро "Дмитровская" Серпуховско-Тимирязевской линии столичной подземки мужчина оступился и упал на рельсы, полицейские помогли пострадавшему подняться на платформу, сообщил "Интерфаксу" руководитель пресс-службы УВД на Московском метрополитене Алексей Мышляев.

"На станции "Дмитровская" Серпуховско-Тимирязевской линии Московского метрополитена произошел инцидент с пассажиром, в ходе которого мужчина по собственной неосторожности оступился и упал в момент отсутствия поезда на станции", - сказал Мышляев.

По его словам, дежурившие на платформе сотрудники УВД на метрополитене незамедлительно вызвали скорую помощь. "Для извлечения потерпевшего напряжение с жесткого пути было снято в 13:11 и восстановлено в 13:24. Мужчине порядка 60 лет, в момент инцидента документов при себе не имел", - сказал он.

Мышляев отметил, что предварительный диагноз потерпевшему - закрытая черепно-мозговая травма, для оказания более квалифицированной медицинской помощи мужчина направлен в ГКБ имени Боткина.

"Полицейские опросили свидетелей и очевидцев произошедшего, включая машиниста электропоезда, которые подтвердили, что мужчина упал на пути по собственной неосторожности", - добавил он.

Мышляев также подчеркнул, что все службы метрополитена сработали оперативно, данный инцидент не повлиял на работу Серпуховско-Тимирязевской линии.

"Информация об инциденте была направлена в прокуратуру на Московском метрополитене. Заказан видеообзор с камеры наблюдения", - заключил он.

Это уже второй случай падения пассажира под поезд на станции "Дмитровская" с начала недели. Во вторник вечером в результате падения под поезд на этой станции скончалась москвичка в возрасте около 60 лет.