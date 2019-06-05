На станции московского метро "Дмитровская" погибла пожилая москвичка

Фото: ТАСС, Николай Галкин

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Женщина пенсионного возраста погибла при падении под колеса электропоезда на станции метро "Дмитровская" Серпуховско-Тимирязевской линии в Московском метрополитене, сообщил "Интерфаксу" пресс-секретарь УВД на московском метрополитене Алексей Мышляев.

"4 июня около 22:34 на станции метро "Дмитровская" Серпуховско-Тимирязевской линии в столичном метрополитене москвичка, в возрасте порядка 60 лет, упала на жесткий путь под прибывающий поезд. Заметив данную ситуацию, машинист применил экстренное торможение, но по инерции поезд наехал на потерпевшую", - сказал Мышляев.

Он добавил, наряд скорой медпомощи, который незамедлительно прибыл на место и констатировал смерть потерпевшей с предварительным диагнозом "поездная травма, несовместимая с жизнью".

По его словам, в 22:42 для извлечения тела погибшей было снято напряжение. В 22:54 тело погибшей извлекли и в 23:10 подали напряжение.

"В целом, инцидент на движение Серпуховско-Тимирязевской линии никоим образом не повлиял. Все службы метро сработали оперативно. По факту смерти пассажира проводится проверка. Информация о происшедшем была направлена в прокуратуру", - отметил Мышляев.

Ранее источник "Интерфакса" сообщил, что на станции метро "Дмитровская" погиб мужчина. В результате происшествия было прервано движение от станции "Чеховская" до станции "Владыкино".