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Второй за три дня пассажир упал под поезд на станции метро "Дмитровская" в Москве

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - В связи с падением пассажира под прибывающий поезд на станции "Дмитровская" Серпуховско-Тимирязевской линии московского метрополитена в четверг днем произошел сбой в графике движения поездов.

"В связи с падением пассажира на путь были увеличены интервалы движения поездов по направлению на север", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе метро.

По словам собеседника агентства, в настоящее время движение поездов на линии вводится в график.

Об обстоятельствах произошедшего и состоянии упавшего пассажира не сообщается.

Это уже второй случай падения пассажира под поезд на станции "Дмитровская" с начала недели. Во вторник вечером в результате падения под поезд на этой станции скончалась москвичка в возрасте около 60 лет.

Москва метрополитен

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